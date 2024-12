Lyssnar till den senaste interpellationsdebatten mellan Elsa Widding och Jacob Forssmed från den 29 november 2024. Forssmed bemöter inte kritiken som läggs fram i och med North Group meddelande om risker med DNA kontamineringen och de vetenskapliga bevis som finns i frågan. Northgroup begär en grundlig utredning av DNA kontamineringen av Covid mRNA preparaten. Du finner Northgroups originaltexter och hemsida nedan.

När Elsa Widding påtalar bristen på säkerhet och bristen på testning i frågan innan man lanserat covid mRNA produkten händer inte särskild mycket från Forssmeds sida. Forssmed bemöter inte Widding utan pajkastar och kallar de vetenskapliga bevisen från Northgroup för ovetenskapliga påståenden och misinformation. Forskaren och professor Phillip Buckhault hade för avsikt att verifiera om Kevin McKernans ursprungliga forskning verkligen stämde i frågan om DNA kontamineringen av Covid mRNA injektioner. Buckhault fick fram samma resultat som McKernan - det visar att forskningen är replikerbar och pålitlig. Phillip Buckhault bjöds in i den amerikanska senaten i South Carolina för att presentera dessa vetenskapliga fynd.

Forssmed börjar prata om andra vaccin istället för att gå in på vad DNA kontamineringen kan ha för konsekvenser i frågan om folkhälsa och oförutsedda risker för befolkningen. Det går inte att nå Jacob Forssmed i frågan, han bygger en mur kring sig med uttalanden om att myndigheter alltid testar och att covid vaccinen är säkra och effektiva. Pfizer till exempel dolde informationen från myndigheter om för hög DNA kontaminering. Hade myndigheter verkligen testat och undersökt produkten självständigt hade man fått fram informationen om DNA kontamineringen på ett tidigt stadium. Medicinskt sakkunnig personal inom Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten skulle vetat på ett tidigare stadium hur man hanterar en sådan upptäckt ur patientsäkerhetssynpunkt. mRNA / modRNA covid injektions preparaten är klassificerade som genterapi av FDA och EMA. Eftersom mRNA injektionsteknologin är genetiska preparat borde de även testats för shedding i förväg som man annars gör gällande genetiska behandlingar som används av vården. Den testningen har också uteblivit. Dr Mercola rapporterade tidigare under 2024 att nu har demens blivit en smittsam sjukdom pga. shedding av Covid mRNA produkten. Demens har aldrig tidigare varit en smittsam sjukdom.

Det är den redan gamla och förlegade retoriken i Covidfrågan Forssmed sysslar med. Forssmed går in på att personerna bakom mRNA tekniken fått Nobel pris i medicin och data från WHO att covid vaccinen räddat 1.4 miljoner liv inom EU. Men han verkar inte veta att det för ett tag sedan i EU parlamentet förklarades att alla covid vaccin är olagligt godkända och att personerna bakom mRNA tekniken som tog emot Nobelpriset flera år innan Covid-19 påtalade de kända riskerna med denna medicinska mRNA teknologi - trots det gick de med på att ta emot Nobel priset i medicin. De borde avstått att ta emot priset. Mainstream media är knäpptysta och utreder inget självständigt om problemen eller har satt sig in i patenten där många av de problem vi möter redan varit kända i förväg.

Redan 2021 visade en kanadensisk statsvetenskaplig studie över 145 länder som använt covid-"vaccinerna" att covid injektionerna ökar antalet Covid-dödsfall med 463,13 % och spridningen av infektionen med 260,88 %. Kyle A. Beattie är en statsvetenskaplig doktorand som fokuserar korruptionsstudier. Steve Kirsch i USA har presenterat bevis att Covid vaccinen inte förhindrar sjukhusinläggningar eller dödsfall. Redan för länge sedan blossade debatten upp med hälsodatastudie som sedan bekräftats av vetenskaplig studie om negativ effektivitet av covid injektionerna - ju fler doser personer fick desto större var risken att smittas av Sars-Cov-2. Allt Jacob Forssmed påstår under interpellationsdebatten den 29 november 2024 i termer av säkerhet och effektivitet (förhindrar sjukhusinläggningar och död) går också att motbevisa.

Utifrån att Forssmed inte kan bemöta kritiken på ett vetenskapligs sätt eller ens ge egna vetenskapliga belägg från myndigheter om motsatsen visar på hans klara ointresse, nonchalans och inkompetens i frågan. Han har ingen aning om vad frågan gäller på sikt. DNA kontaminering av Covid mRNA preparat ger ökad risk för cancer, autoimmuna sjukdomar och hjärtinfarkt - dödliga och handikappande tillstånd. Det gör att man undrar om man ens ska ha personer på politiska minister poster inom hälsa och sjukvård som inte är korrekt medicinskt eller folkhälsovetenskapligt skolade. En minister inom folkhälsa och / eller sjukvård bör kunna agera fristående utifrån läkemedelsindustrins påverkan. En minister med ansvar för hälsoinsatser måste kunna agera med någorlunda vetenskaplig integritet i hälso-, sjukdoms och folkhälsofrågor. Forssmed agerar inte ett dugg självständigt vetenskapligt i frågan. Han kan inte bemöta de vetenskapliga fynd som finns om DNA kontamineringen. När Elsa Widding förtydligar att distrikt i Australien dragit tillbaka Covid mRNA produkten pga. DNA kontaminering påstår Jacob Forssmed att det inte skulle vara sant. Det är direkt obehagligt att se hur illa insatt Forssmed är i frågan och vad DNA kontaminering ens kan betyda och varför det är viktigt att pröva frågan och som Elsa Widding menar att de stoppas tillfälligt tills frågan utretts av oberoende utredare och att utredningen är transparent. Frågorna Elsa Widding begär att man utreder är hur ofta integreringen av DNA i mänskliga celler sker och hur allvarliga effekterna blir på sikt i termer av försämrad folkhälsa och ökad sjukdom i relation till överdödlighet (exempel från EU parlamentariker Mislav Kolakusic: Island 83 % vaccinationstäckning har 55.8 % överdödlighet, Bulgarien med 30 % vaccinationstäckning har 1.4 % överdödlighet) sedan introduktionen av de experimentella genetiska covid injektionerna. Anledningen till varför frågan om DNA kontaminering är så viktig är för att gränsvärdena överskridits med 145 gånger i antal enligt Elsa Widdings rapportering i Sverige. Elsa Widding påminner Jacob Forssmed att ingen tidigare medicinsk produkt har lika många inrapporterade biverkningar och att dödligheten i Covid-19 ökade i och med massvaccinationen mot Covid-19. Elsa Widding påkallar också frågan om att människor i enlighet med Nurnbergkonventionen inte får dras in i medicinska experiment utan deras vetskap eller godkännande (fritt och informerat samtycke). Jacob Forssmed ser i det närmaste oförstående ut om vad som läggs fram. Jacob Forssmed menar att han känner sig trygg med covid vaccinen. Att man känner för ett vaccin och inte är korrekt informerad (eller bara förnekar) om oegentligheterna inom läkemedelsindustrin och militär inblandning i framställningen som det rapporterats mycket om från USA hjälper föga. Jacob Forssmed talar inte riktigt sanning om att covid vaccinering varit helt frivillig i Sverige. Människor som arbetar i vården eller som gått vårdutbildningar har stött på arbetsrelaterade problem om de avstått. Sverige införde vaccinpass och förhindrade ovaccinerade människor från vissa sociala aktiviteter. Dr. Sture Blomberg har rapporterat på sin blogg att läkare som öppet kritiserat covid vaccinen fått arbetsrelaterade problem. Ett verkligt fritt och informerat samtycke har aldrig existerat i Sverige. Sverige delade bara ut en hälsodeklaration för folk att fylla i inför covid vaccineringen. Ingen har informerats om att de inledningsvis ingått i en fas 3 klinisk studie när massvaccinationen startade och det ställer krav på fritt och fullt informerat samtycke. Ingen har blivit informerad att om de tar mRNA injektionen måste de hädanefter ha skyddat sex. Covid vaccinen har verkat som odemokratiska medel då yttrandefriheten begränsats tydligt för läkare och människor som debatterat i sociala medier. Ingen gavs heller korrekt information om att mRNA injektioner inte förhindrar smittspridning eller från att bli infekterad. Staten använde begreppet vaccin om mRNA injektionerna utifrån tidigare paradigm om vaccin som ett propagandamedel.

Långtidsanvändning av dessa modRNA / mRNA injektioner är skadliga på sikt. Det är inte bara DNA kontamineringen frågan gäller. Kroppen har en DNA gräns. Docent Michael Palmer som ingår i Doctors 4 Covid Ethics nätverket från Tyskland har påkallat att det är lika farligt som överbehandling med cancerläkemedel - det leder till döden. Michael Palmer har också satt sig in i att det föreligger konstruktionsfel om dessa genetiska covid injektionspreparat som Robert Malone borde varskott omvärlden om på ett tidigare stadium men han gjorde ingenting. Senator Paul Rand i USA ifrågasätter Robert Malones trovärdighet pga. Malone har för nära kopplingar till CIA.

Det behövs även en hälsoekonomisk analys i anslutning för att väga risk nytta balansen av användningen av covid injektionerna. Till exempel har england nyligen dragit tillbaka användningen av Covid vaccinen gentemot gravida utifrån en hälsoekonomisk analys och för att covid vaccinen inte har någon bevisad smittskyddseffekt. Sars-Cov-2 viruset bedöms inte vara tillräckligt farlig för gravida och deras foster. Man har dragit slutsatsen att COVID-19-vaccination för gravida kvinnor blir kostnadseffektiv endast om kostnaden för att anskaffa och administrera vaccinerna kunde hållas mellan 10,07 och 13,19 pund (12,74-$16,69) per spruta. Det anses "mycket osannolikt" att det är genomförbart.

Jag försökte skicka korrekt information till Jacob Forssmed genom X om de distrikt i Australien som dragit in Covid mRNA preparaten pga. DNA kontaminering men han har tagit bort sitt konto från X (senare tillägg och rättelse Jacob Forssmed är kvar på X måste stött på ett tillfälligt tekniskt fel på X ). Här kan man läsa om de två distrikt i Australien som dragit tillbaka Covid mRNA produkten och argumenten för det:

Testing inconsistencies: The TGA uses, and allows manufacturers to use, methods that result in over-measuring the mod-RNA, and under-measuring synthetic DNA in the vaccines.

Lack of consideration of the impact of lipid nanoparticles (LNPs): Current regulatory limits for residual DNA were set for naked DNA, which has a short half-life in the body. The regulators have not considered the significance of residual DNA packaged in LNPs being transported around the body and deposited into cells.

Lack of safety testing: Vaccines were approved without tests for the risks of cancer or genomic integration arising from foreign synthetic DNA in LNPs.

SV40 enhancer/promoter in the Pfizer vaccine: A known gene therapy tool, this DNA sequence was not disclosed to regulators by Pfizer prior to provisional approvals. The SV40 enhancer/promoter is used to drag material into the nucleus of cells, increasing the aforementioned risks of cancer and genomic integration.