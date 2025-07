La Commission européenne a modifié les conditions d'autorisation des médicaments et des vaccins par voie réglementaire, donnant le feu vert à des traitements expérimentaux en cas d'urgence de santé publique. Dans le même temps, la composition des vaccins anti Covid pourra être modifiée sans essais cliniques, comme c'est le cas pour les vaccins contre la grippe. En cas de danger pour la santé publique, des restrictions pourraient être imposées.

Le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission relatif à l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain a été radicalement modifié. Dans les motifs de la décision, la Commission indique que, sur la base de l'expérience acquise lors de la pandémie de Covid-19 et des adaptations des systèmes de modification effectuées pour garantir l'efficacité continue des vaccins en changeant leur composition afin d'assurer une protection contre des souches nouvelles ou à variantes multiples, dans le contexte de cette pandémie ou en général, des possibilités similaires de modification de la composition d'autres vaccins devraient être introduites pour faire face à une urgence de santé publique.

"Conformément à l'approche appliquée aux vaccins antigrippaux humains, les mises à jour des vaccins anti-coronavirus humains doivent être rationalisées en dehors d'une situation d'urgence de santé publique, déclare la Commission européenne. Ainsi, la prise en compte des variations concernant des modifications de la substance active aux fins de l'actualisation annuelle d'un vaccin contre le coronavirus humain devrait suivre les mêmes règles que pour les vaccins antigrippaux lorsque l'Agence le juge nécessaire du point de vue de la santé publique et tient compte des approches globales en matière d'actualisation des vaccins contre le coronavirus humain", précise le nouveau règlement.

Les données des fabricants suffisent

Pour certaines modifications des informations chimiques, pharmaceutiques et biologiques relatives à un médicament, le titulaire peut s'appuyer sur un certain nombre de paramètres de processus, d'attributs de qualité, de protocoles ou de documents de synthèse, avec l'accord de l'autorité compétente. La procédure d'autorisation préalable s'appliquera à l'examen des modifications concernant les changements apportés à la substance active aux fins de l'actualisation annuelle d'un vaccin antigrippal humain ou d'un vaccin contre le coronavirus humain, conformément au règlement de la Commission européenne.

Ainsi, pour les mises à jour annuelles des vaccins contre le coronavirus humain, cette procédure ne s'appliquera qu'après une annonce publique de l'Agence européenne des médicaments. Parallèlement, le règlement prévoit qu'en cas d'urgence de santé publique reconnue par la Commission européenne, pour les autorisations de mise sur le marché délivrées selon la procédure centralisée, les autorités peuvent exceptionnellement et temporairement, en cas d'absence de certaines données pharmaceutiques, cliniques ou non cliniques, accepter une modification des termes de l'autorisation de mise sur le marché d'un vaccin humain en ce qui concerne l'agent pathogène à l'origine de l'urgence de santé publique.

Données cliniques après la vaccination

L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourra demander au fabricant de fournir des informations supplémentaires afin de finaliser son évaluation dans un délai fixé par l'EMA.

Les modifications d'autorisation ne peuvent être acceptées que si le rapport bénéfice/risque du médicament est favorable, précise le règlement. Si une modification de l'autorisation est acceptée, le titulaire doit soumettre les données pharmaceutiques, non cliniques et cliniques manquantes dans un délai fixé par l'EMA Les modifications de l'autorisation peuvent être motivées par le remplacement ou l'ajout d'un sérotype, d'une souche d'un antigène ou d'une séquence codante ou d'une combinaison de sérotypes, de souches, d'antigènes ou de séquences codantes pour un vaccin à usage humain susceptible de répondre à une situation d'urgence en matière de santé publique.

"En cas de risque pour la santé publique dans le cas des médicaments, les autorités compétentes ou, dans le cas des autorisations de mise sur le marché centralisées, la Commission, peuvent imposer des mesures restrictives urgentes au titulaire pour des raisons de sécurité", ajoute le document. Péonia, X, 25 Juin 2024

Les patients doivent mieux poser des questions en matière de soins de santé sur les produits médicaux.

S'il vous plaît, aidez à informer et à signer l'Initiative citoyenne européenne Confiance et liberté (Trust and Freedom) pour un consentement éclairé et une transparence politique. La pétition nécessite 1 million de signatures avant fin novembre 2024.

Les gens ne semblent pas conscients ou informés des coulisses du Covid-19 et des violations des droits de l’homme (expérimentation humaine, expérimentation génétique, fusion des humains avec la technologie de l’IA) concernant les « vaccins » Covid.

But

Nous appelons la Commission européenne à adopter une législation qui promeut la liberté, l’ouverture, la responsabilité et l’engagement individuel au sein de l’UE. L'objectif est d'établir et de renforcer la division des pouvoirs et de garantir que les institutions européennes répondent aux besoins et aux intérêts des individus tout en respectant les droits de l'homme reconnus dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

1 : Défendre la dignité humaine et reconnaître le consentement éclairé

Nous appelons la Commission européenne à présenter une recommandation sur un projet d'acte législatif destiné aux États membres en termes de définition du consentement éclairé et de promotion de la dignité et de la liberté humaines ainsi que du droit de décider de son propre corps au sein de l'UE.

2 : Ouverture accrue et influence citoyenne

Nous demandons à la Commission européenne d'introduire un acte juridique qui augmente la transparence et l'accès à l'information sur les processus décisionnels de l'UE.

Retrouvez la pétition ici!