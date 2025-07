Folkets Radio har nyss publicerat ett program om en kvinna som varit inom sluten svensk psykiatrisk vård sedan unga år. Patienten uppfattar att psykiatrin tog bort hennes sista och egna möjlighet till integritet och tillflykt med psykiatriska mediciner. Frågan om hjärnans kemiska obalans som propageras för inom svensk sjukvård debunkades häromåret.

2022 slog man hål på hypotesen om kemisk obalans som upphovet till depression.

Evidens för långtidsbehandling med antidepressiva saknas.

2019 visade NHS Sweden att 4 881 - 8 785 patienter dör i Sverige om året av antidepressiva läkemedel.

Mad in Sweden:

Tre myter om ADHD - (läs artikeln i sin helhet och hur myterna motbevisas)

Kemisk obalans i form av dopaminbrist i hjärnan

Genetisk ärftlighet

Strukturella förändringar/avvikelser i hjärnan

Kvinnan in Folkets Radio program har varit psykiatripatient sedan ung. Hon beskriver hur psykiatriska läkemedel egentligen ger kemisk ångest och utplånar människans inre. Kemisk lobotomi - så erfar hon de läkemedel hon tvingades ta inom sluten psykiatrisk vård. Hon hamnade i neuroleptika fällan.

Kvinnan i Folkets Radio vill rekommendera andra att ha information inför att hamna i sluten psykiatrisk vård. Hon vill uppmärksamma problemen och har idag ett nytt liv bort från det som hände henne tidigare i livet. I intervjun vill hon vara anonym. Hon har skrivit en självbiografi som inte publicerats än.

Intervjupersonens rekommenderade läsning och lyssning för den som vill fördjupa sig:

”Om du sitter i den situationen att du fastnat på psykofarmaka och vill bli medicinfri är det OERHÖRT viktigt att du trappar ut långsamt och med hjälp av någon form av expertis.

Det kan vara svårt att hitta eftersom de flesta läkare, inklusive psykiatriker INTE är medvetna om hur oerhört känsligt det är utan tror att man kan göra sig av med medicinen snabbare än vad som egentligen är fallet. Risken är, om du går för snabbt fram, att hjärnan inte hinner anpassa sig till ett reducerat intag av dosen och att du åker på symptom som i bästa fall kan vara mycket obehagliga och i värsta fall kan göra att du ser ut att insjukna igen.

Därför är det första du behöver göra är att informera dig själv, så att du sedan kan både informera och välja ditt stöd.

Peter Breggin

Det finns inte mycket resurser att tillgå men psykiatern Peter Breggin som nämns i programmet har skrivit en bok som kan ge hjälp och vägledning.

~ Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and Their Families



Övriga viktiga böcker av Peter Breggin är:

~ Your Drug May Be Your Problem: How and Why to Stop Taking Psychiatric Medications

~ Medication Madness: A Scientist Exposes The Dangers Of Mood-Altering Medications

~ The Antidepressant Fact Book: What Your Doctor Won’t Tell You about Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa, and Luvox

~ The Ritalin Fact Book: What Your Doctor Won’t Tell You

Han finns också på Youtube:

Psychiatric Drugs Are More Dangerous Than You Ever Imagined. Simple Truths Vol. 6

Https://www.youtube.com/watch?v=4uWG7nPbsaM

”Why Psychiatric Drugs Are Killing Your Brain And How To Get Out Of The Bind With Dr. Peter Breggin”



”Peter Breggin, MD – Stop the Psych Drugging of Children—Now! Simple Truths About Psychiatry Vol. 9”

Peter Breggin on psychiatric drugs as neurotoxic



Journalisten Robert Whittaker är en annan resurs, och han finns också på Youtube, både korta klipp och längre samtal



Podcast 413 with Dr. Caroline Leaf: The great psychiatry fraud



”What REALLY Causes ’Mental Illness’, If Not Chemical Imbalance? | Psychology Is Clips – Robert Whitaker”



”There is No Informed Consent in Psychiatry — Robert Whitaker, Journalist”

”The Lack of Neuroscientific Evidence Behind Psychiatric Disorders: Robert Whitaker, Journalist”



”Grueling Psych Drug Withdrawal: Dave talks with Journalist Robert Whitaker”



Robert Whitaker | Psychiatric Drugs & Mental Disorders | Psychology Is Podcast 5



How Psychiatry lost its way, samtal med Whitaker



Peter Gøtzsche

Det finns också danske läkaren Peter Gøtzsche som har en hel del att komma med just vad gäller psykofarmaka

Psychiatric Drugging of Children is a “Crime Against Humanity” — Peter Gotzsche, M.D.



“Antipsychotics depress what it means to be a human being” — Dr. Peter Gotzsche, M.D.

”Research Suggests We Shouldn’t Be Using Antipsychotics: Peter Gotzsche, M.D.”



Peter Gøtzsche | Critical Conversation about Psychiatry | Psychology Is Podcast 13



Övriga

Mental Illness Is Not a Brain Disorder: UCLA Professor David Cohen, PhD



Jim Gottstein | Too Evil to be Believable: Zyprexa Papers Expose Fraud | PI Podcast 50