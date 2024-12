Intervju med Linda Karlström om erfarenheten av att ha blivit lurad av svenska SVT journalister i och med den svenska dokumentären Vaccinkrigarna. Intervjun presenteras av advokat Marcus Lodin från advokatfirman Brottsbyrån.

SVT sände dokumentären Vaccinkrigarna mycket vältajmat precis när Sverige skulle komma igång med massvaccineringen mot Covid-19. SVT journalisterna intalade Linda att de tillhörde rörelse och verkade vara ute efter ett försök av omvänt wallraffande. Wallrafferi handlar om att avslöja obehagliga sanningar. Här har SVT istället gjort bort sig i det då man istället förtryckt och stämplat den person som börjat upplysa om vaccin och biverkningar som läkare inte ens utbildas om under läkarutbildningen. I intervjun berättar Linda om vad den falska stämplingen av henne haft för konsekvenser för hennes liv och engagemang. Det visar hur dåliga folk är på att undersöka saker självständigt och bara går följe i mainstream medias framställningar utan att inse att de varit föremål för vinklad verklighet.

Linda Karlström kom att engagera sig i frågan om informerat samtycke i vården efter att hennes ena barn vaccinskadades. Hennes hemsida vaccin.me ger information om vacciner och det finns även en flik för anmälan av vaccinbiverkningar för att driva rättsfall.

Linda anmälde SVTs dokumentär där hon ingått utan att först ens kunna ge sitt medgivande. Hon fick först skadestånd och sedan vände verkligheten. Linda Karlström tvingas betala statens rättegångskostnader på en halv miljon trots att SVT gjorde fel mot henne i dokumentären Vaccinkrigarna. Hovrätten river upp tingsrättens dom och nu nekas Linda sitt tidigare skadestånd.

NewsVoice har beskrivit SVT journalisterna som gjorde intrång hos Linda. Öppna länken och läs deras artikel. Man nämner Dr. Andrew Wakefield och kopplingen vaccin och autism. Frågan har debatterats. Nyligen lade Steve Kirsch ut på Substack att utifrån data från amerikanska CDC är den kopplingen bekräftad. Over 300 pages of evidence from the CDC show very clearly that vaccines cause autism and that Wakefield was right about the MMR shots.

Här nedan en presentation av Linda Karlström om vaccin och biverkningar. Ingen förklarar bipacksedeln i vården för någon. Linda klargör innehåll och perspektiv. Ingen förälder får möjligheten till fritt och informerat samtycke för sina egna barn som man har rätt till i enlighet med den svenska patienlagen.

Vaccinationer: Risker och vetenskapliga brister - Del 1

Boktips: Vaccinationer : risker och skador av Mayer Eisenstein, Neil Z Miller