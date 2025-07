Hittills har det i Sverige bara förekommit två former av informationsinnehåll om informerat samtycke utifrån privata initiativ. Den ena utifrån sidan coronavaccinen.se och på Läkaruppropets första hemsida (förhoppningsvis dyker de upp igen på deras nya hemsida snart). Sidan coronavaccinen.se blir emellanåt utsatt och försvinner från Internet. Jag sparar därför ner den delen från den sidan som behandlar informerat samtycke. Men frågan om informerat samtycke och vaccin behöver egentligen utvecklas mer än vad covid19vaccinen.se och Läkaruppropet gjort. Men dessa två initiativ ger båda information utifrån väl valda och säkra underlag. Det är i alla fall en början. Det underlag som publiceras här skapades av Covid19vaccinen.se relativt tidigt i covid vaccinations kampanjen och skulle behöva updateras utifrån senare fynd med riskerna. Jag förhåller mig här strikt till Covid19vaccinen.se egen produktion. Följ Covid19vaccinen.se på @covid19vaccinen X för den senaste medicinska debatten.

Medgivande. Din Rätt Till Medicinsk

Information Inför Vaccinering.

Ett publikt och offentligt dokument sammanställt av covid19vaccinen.se

Meddelande från Covid19vaccinen.se:

Medgivande & Information Om Risk

För att patienten ska kunna ge sitt medgivande till det man kallar för "vaccination" mot "covid-19" så krävs det att vårdpersonalen informerar om alla risker och kända biverkningar. Detta sker inte, oavsett vilken vårdinstans patienten vänder sig till.

Exempelvis så nämns INTE blodproppar, hjärnblödning, infertilitet, organskador, hjärtproblem (myokardit, perikardit, myoperikardit), inflammationer, inflammerat nervsystem, utslag, hjärndimma - med mera.

Kvinnors mens påverkas negativt efter vaccination. Utöver detta är det också ett faktum att mRNA förmedlas och sprids via bröstmjölken.

Dokumentet går igenom den icke existerande säkerheten och effektiviteten, dödsfall och allvarligt negativa bieffekter, om hur säkra och effektiva läkemedel undanhållts allmänheten trots att läkare får lov att ge dessa på recept. Läkemedelsföretagen, FoHM, Läkemedelsverket, EMA, FDA och CDC ignorerar detta.

Senaste nytt är hur FDA försöker säga att nekandet och förbudet mot Ivermektin var bara en "rekommendation", det var inget "tvång".

Om lagbrottet inom Patientlagen, 3:e kap 6:e stycket

1§ Patienten ska få information om: 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Det underlag, information, och samtycke som patient inför vaccination godkänner nämner ingenting om de risker för komplikationer och biverkningar (inkl. allvarliga biverkningar) som finns dokumenterade.

Detta är ett tydligt lagbrott. Att ge patienten i fråga en bipacksedel är inte tillräckligt. Som patient kan Du inte förväntas förstå dess information som helhet. Även information såsom peer-reviewed publicerade studier måste ges till patienten, trots att dom för många är svåra att förstå. Detta är ett grovt lagbrott som begås dagligen i Sverige, och det borde polisanmälas.

1: Regeringens information angående säkerheten och effektiviteten av covid-19 vaccinen är

vinklad information. Regeringen har censurerat trovärdig och vetenskaplig samt medicinsk

information om riskerna som vaccination medför, vilket inkluderar dödsfall och allvarligt negativa

bieffekter. Uöver detta finns det vaccinationstvång som möjliggjort för läkare och övrig personal på

Sveriges vårdinrättningar att kringgå ett informerat samtycke till vaccination. Om inte riskerna för

dödsfall och allvarliga biverkningar ges till patienten anses INTE informerat samtycke föreligga.

2: Säkra och effektiva läkemedel på marknaden som till exempel ivermektin och hydroxiklorokin

har visat sig vara av extremt välfungerande som profylax (förebyggande behandling) mot covid-19.

Om de mediciner hade fått användas mer allmänt i Sverige hade antalet sjukhusinläggningar och

dödsfall minskat radikalt. Majoriteten av de tusentals människor som dött hade förmodligen varit

vid liv idag.

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket menar att det är fritt och öppet för enskilda läkare att

skriva ut exempelvis Ivermektin då det i Sverige finns det som heter ”förskrivningsrätt”. Detta

fungerar dock inte i praktiken då läkare hotas med uppsägning och avstängning samt indragen

licens om de skriver ut Ivermektin på recept.

3: Vaccinen som är villkorligt godkända av EMA uppfyller inte de fastställda kriterier för säkerhet

och effektivitet på kort eller lång sikt. Allvarliga säkerhetssignaler, så kallade ”röda flaggor”, har

ignorerats totalt av FDA, CDC, EMA och övriga länders respektive folkhälsomyndighet och

läkemedelsverk. Pfizer/BioNTech, Moderna och Johnson & Johnson/Janssen covid-19 vaccin och

FDA:s och EMA:s godkännande av Pfizers Comirnaty vaccin och Modernas Spikevax vaccin bör

återkallas. Samtliga av dessa preparat bör tas bort från den globala marknaden omedelbart.

3.1: SARS-CoV-2 är viruset som orsakar covid-19. Särskiljande spikproteiner på virusets yta gör

det möjligt för viruset penetrera celler och orsaka infektion. Då spikproteinerna muterade, skapades

Delta varianten som blev den dominerande formen av covid-19 i mitten av 2021. Fortsatta

mutationer skapade Omicron varianten. Omicron blev den dominerande varianten i slutet av 2021.

Vi har nu att göra med subvarianter av Omicron. Dessa är likställda med en förkylning, alternativt

kraftig förkylning. Man vaccinerar inte mot en förkylning. Det går helt enkelt inte. Man kan inte

heller vaccinera mot ett muterande virus.

3.2: Vaccinen mot covid-19 blev inte tillgängliga förrän i mitten av december 2020 då FDA

beviljade Pfizer/BioNTech och Moderna nödtillstånd (EUA).

I februari 2021 beviljade FDA nödtillstånd för användning av Johnson & Johnson/Janssen vaccinet.

I början av 2021 blev dessa vacciner allmänt tillgänglig och massvaccinationsprogrammet började.

Framåt tredje kvartalet 2021 var nästan alla i Sverige vaccinerade.

3.3: Covid-19 vaccinen producerar inte immunitet mot covid-19 eftersom de inte är utformade för

att utlösa ett immunsvar mot SARS-CoV-2 viruset. Istället är vaccinen utformade på så vis att

kroppens immunsvar ska agera mot spikproteinerna som finns på ytan av original viruset (det så

kallade Wuhan 1 viruset).

Detta är dessutom ett virus som inte längre finns idag. Vaccinet som är på väg och som påstås gälla

för Omicron har samma problem samtidigt som det inte fungerar mot existerande variant(er) av

Omicron. Dessutom så har kraven på test tagits bort för nya vaccin mot covid-19. Vaccinet som är

inkommande mot Omicron är inte testat.

3.4: Ett antal studier visar att vaccinen inte förebygger infektion eller överföring av covid-19.

Fullvaccinerade personer kan bli infekterad och kan även sprida SARS-CoV-2 viruset till andra

vaccinerade personer och till ovaccinerade personer.

3.5: Exemplet med USA. Enligt uppgifter på CDC:s webbplats fanns det i USA 385 670 dödsfall

tillskrivna covid-19 2020, före vaccinerna var allmänt tillgängliga. År 2021, när vaccinen var

allmänt tillgängliga och massvaccinationskampanjen ägde rum, fanns det 463 210 dödsfall

tillskrivna covid-19. Det är en ökning med 20,1%. Dessa siffror anses dock vara delvis felaktiga då

man inte utförde obduktioner i syfte att fastställa om dödsfallet var MED eller AV covid-19.

3.6: När Delta och senare Omicron blev de dominerande varianterna av viruset visar statliga

studier i olika länder att majoriteten av sjukhusinläggningar och dödsfall tilldelats de som

kategoriserats som fullt vaccinerade, alltså de patienter som fått två eller fler doser.

3.7: Effektiviteten av Pfizers och Modernas vaccin minskar markant på bara några månader,

många studier pekar på veckor. Enligt en dansk studie (inte än så kallat ”peer reviewed”) så är

vaccinerade personer 90 dagar efter vaccination mer benägna än ovaccinerade personer att bli

smittade av Omicron.

3.8: Covid-19 vaccinen innehåller genetiska instruktioner som gör att kroppen producerar ett

enormt antal SARS-CoV-2 spikproteiner i syfte att provocera fram ett immunsvar mot

spikproteinerna. Tyvärr visar det sig att spikproteinerna är det som är giftigt för kroppens celler.

Endotelceller, som exempel, är de celler som gör att blodet flyter på ordentligt. Endotelceller finns

på insidan av artärer. Skadas endotelcellerna ökar risken för att mikroskopiska blodproppar formas.

Dessa mikroskopiska blodproppar kan färdas till lungorna och därmed öka risken för att utveckla

arteriell hypertoni som är ett allvarligt progressivt tillstånd som överarbetar och försvagar hjärtat.

Det finns inget känt botemedel mot det tillståndet.

3.9: En preklinisk studie på laboratoriedjur gjord av Pfizer visar att lipiden (nanopartiklar) och

mRNA genetiska instruktioner kommer in i blodomloppet och ackumuleras i flera organ, inklusive

mjälten, benmärg, lever och binjurar och koncentreras i äggstockarna. Kroppen börjar sedan

producera spikproteiner där dessa mRNA instruktioner finns.

3.10: Ett antal allvarliga medicinska tillstånd har förknippats med covid-19 vaccination. Dessa

inkluderar, men är inte begränsade till: blodkoaguleringsstörningar, myokardit, GuillainBarrés

syndrom, autoimmun sjukdom, spontana missfall, störningar i nervsystemet och kvinnlig infertilitet.

3.11: Covid-19 vaccinen stör det naturliga immunförsvaret, vilket gör en person mer mottaglig för

virusinfektioner och cancer. Detta förklarar varför majoriteten infektioner, sjukhusinläggningar och

dödsfall förekommer bland vaccinerade människor.

3.12: En laboratoriestudie i Sverige visar att Pfizer/BioNTech covid-19 vaccin kan tränga in i en

mänsklig levercell där det omvänt transkriberas till DNA inom några timmar. Möjligheten att covid19 vaccinen påverkar DNA kan därmed inte uteslutas.

3.13: mRNA covid-19 vaccinen innehåller problematiska ingredienser. Både Pfizers och Modernas

vaccin innehåller polyetylenglykol (PEG) som en aktiv ingrediens. PEG rekommenderas

exempelvis inte i salvor som appliceras på skadad hud eftersom vissa brännskadade patienter som

fick en PEG-baserad antimikrobiell kräm upplevde renal tubulär nekros och dog av njursvikt.

PEG används i Moderna vaccinet och matchar beskrivningen av en PEG produkt tillverkad av

Sinopeg, ett företag i Kina. Enligt Sinopeg webbplatsen är den produkten avsedd för "forskning

endast”. Moderna vaccinet innehåller också en lipid som är känd under namnet SM-102. Pfizer

vaccinet innehåller också en känd lipid under namnet ALC-0315.

Enligt säkerhetsinformationen på webbplatsen för Cayman Chemical Company, som tillverkar SM102 och ALC-0315, är båda dessa produkter avsedda att användas i "forskningssyfte - inte för

human eller veterinär diagnostisk eller terapeutisk användning." Trots detta så används PEG i dessa

covid-19 vaccin.

3.14: Eftersom inga långsiktiga kliniska studier har utförts så finns det ingen fullständig

information kring hur illa vaccinerade personer kommer att få det senare i livet. Utifrån vad man vet

idag så ökar potentialen för att utveckla kardiovaskulära sjukdomar och autoimmun sjukdom, som

både kan ta månader eller år att utveckla.

3.15: USA. CDC och FDA etablerade 1990 VAERS i syfte att som nationellt system visa tidiga

varningssignaler från de vaccin som används. Tanken var och är alltså en möjlighet att upptäcka

säkerhetsproblem med vaccin. Trots detta är antalet allvarliga biverkningar och dödsfall

rapporterade till VAERS för covid-19 många gånger större än för alla andra vaccin kombinerat.

Från och med den 1 juli 2022 fanns det mer än 29 200 dödsfall och mer än 212 600 allvarliga

skador. Ändå fortsätter CDC och FDA att ignorera dessa allvarliga säkerhetssignaler. För att

jämföra så upphörde vaccinationskampanjen i USA 1976 mot svininfluensan efter det att 550 fall av

Guillain-Barrés syndrom uppstått. Även 25 dödsfall hann inträffa innan kampanjen avslutades. Vid

det tilltället hade ungefär 25% av befolkningen vaccinerats.

3.16: Enligt en dödlighetsanalys utförd av Johns Hopkins Coronavirus Resurscenter, så överlevde

98.9% av alla människor i USA med bekräftad covid-19 infektion. De som dog var äldre personer

med dålig hälsa och med flera komorbiditeter.

3.17: Society of Actuaries samlade in och analyserade skadedata från tjugo livförsäkringsbolag i

USA. Dödlighetsdata för alla orsaker för pandemiperioden 1 april 2020 till 30 september 2021 var

jämfört med all dödlighetsdata för utgångsperioden 2017 till och med 2019. Analysen avslöjar en

dramatisk ökning av dödsfall från alla orsaker under tredje kvartalet 2021 (1 juli till september 30).

Under det kvartalet var överdödligheten för alla försäkringstagare mer än 30% över baslinjen.

Antalet dödsfall var ännu större för människor i arbetsför ålder. Överdödlighet för personer 25 år till

34 var 81% över baslinjen, överdödligheten för personer i åldrarna 35 till 44 var 117% över

baslinjen, överdödligheten för personer i åldrarna 45 till 54 var 108% över baslinjen och

överdödligheten för personer i åldrarna 55 till 64 var 70% över baslinjen. Den dramatiska ökningen

av dödsfall från alla orsaker under tredje kvartalet 2021, särskilt bland människor i arbetsför ålder,

undergräver påståendet att covid-19 vacciner är säkra och effektiva.

Information

1: Pfizers Comirnaty covid-19 vaccin har fått fullt FDAgodkännande i USA men är under rullande

granskning (rolling review) hos EMA. Detta kallas för fas 3 och den är slut 2023. Intressant hur

exempelvis USA inte använder det vaccinet som blivit fullt godkänt, utan bara det under EUA.

Detta görs för att undvika ansvar. Som Dr. Robert Malone påpekade under ed i ett mål för Middle

District of Florida, Pfizer/BioNTech vaccinet och Comirnaty vaccinet är inte utbytbara. De är

juridiskt distinkta produkter. Skillnaden är mycket betydelsefull för vaccinmottagare. Tillverkare av

fullt godkända vacciner är i allmänhet föremål för ansvarsanspråk för skador orsakade av vaccinet.

Vaccin som är EUA-godkända är immuna mot detta ansvar.

2: SARS-CoV-2 är coronaviruset som orsakar covid-19. Distinkta spikproteiner på ytan av viruset

gör att viruset kan penetrera celler och orsaka infektion.

I Pfizers och Modernas vaccin används syntetiskt mRNA varav de genetiska instruktionerna gör att

kroppen producerar spikproteiner. Johnson & Johnson vaccinet är ett viralt vektor-DNA vaccin som

också får kroppen att producera spikproteiner.

Alla dessa vaccin är designade för att stimulera ett immunsvar mot spikproteinerna som kommer

från det ursprungliga SARS-CoV-2 viruset, alltså ”wuhan ett”. Till skillnad från kroppens naturliga

immunsvar mot en infektion utlöser vaccinerna inte ett immunsvar mot SARS-CoV-2 viruset, utan

bara mot spikproteinerna från det ursprungliga viruset.

3: Före den 1:a september 2021 definierade CDC ett vaccin som en "produkt som stimulerar en

persons immunsystem att producera immunitet mot en specifik sjukdom i syfte att skydda personen

från den sjukdomen." Traditionella vaccin för sjukdomar som smittkoppor och polio uppfyller den

definitionen, vilket är konsekvent med definitionen av "vaccin" som finns i 1996 års upplaga av

Webster's New Universal Unabridged Dictionary: "alla preparat som används som förebyggande

inokulering för att ge immunitet mot en specifik sjukdom, vanligtvis med användning av en ofarlig

form av sjukdomsmedlet, som dödade eller försvagade bakterier eller virus, för att stimulera

antikroppsproduktion."

När det blev klart sommaren 2021 att covid-19 vaccinen inte ger immunitet mot covid-19 ändrade

CDC helt enkelt sin definition av "vaccin" till: "Ett preparat som används för att stimulera kroppens

immunsvar mot sjukdomar.” Att omdefiniera ordet "vaccin" gör inte dessa experimentella produkter

till vaccin såsom termen "vaccin" tidigare varit förstådd.

Dessa produkter är i verkligheten genterapiinjektioner som får kroppen att producera spikproteiner

för att provocera fram ett immunsvar mot spikproteinerna som bara är en del av SARS-CoV-2

viruset.

4: Det har blivit tydligt att vaccinen inte förhindrar infektion eller överföring av covid-19.

Vaccinerade personer kan bli smittade och kan sprida covid-19 viruset till andra människor. I juli

2021 kom ett utbrott av covid-19 i Barnstable County, Massachusetts. Detta ledde CDC till byta

ståndpunkt gällande användandet av masker då dom rekommenderade alla att bära masker inomhus

där virusöverföring är en sannolikhet, oavsett deras vaccinationsstatus.

Utbrottet involverade 469 personer med covid-19 infektioner; 79 procent av dessa personer var

symtomatiska. 74 procent av symtomatiska personer var vaccinerade. Fem personer behövde bli

inlagda på sjukhus varav fyra av de fem var vaccinerade.

5: Vid ett symposium den 10:e december 2021 presenterade Sucharit Bhakdi, M.D. och Arne

Burkhardt, M.D. resultaten av deras patologiska analys av organ från 15 personer som hade dött

efter att ha blivit vaccinerade mot covid-19.

Både Dr. Bhakdi och Dr. Burkhardt har en omfattande bakgrund som akademiker, som medicinska

forskare och som professorer i Tyskland. Baserat på deras analys, drog de slutsatsen att covid-19

vaccinen inte skyddar mot infektion eftersom antikropparna som produceras som svar på vaccinen

inte effektivt skyddar slemhinnorna som kantar luftvägarna.

Deras åsikt är: "de för närvarande observerade 'genombrottsinfektioner' bland vaccinerade individer

bekräftar bara de grundläggande designbristerna hos dessa vaccin." Drs. Bhakdi och Burkhardt

beskrev också bevisen på vaccininducerad autoimmun patologi som de hittade.

6: Resultaten av en studie publicerad den 28:e oktober 2021 i The Lancet bekräftar att

”fullvaccinerade individer med genomgången infektion har en maximal virusmängd som liknar

ovaccinerade fall och kan effektivt överföra infektioner i hushållsmiljöer, inklusive fullständigt

vaccinerade kontakter.”

7: En studie gjord av sjukhusarbetare i Vietnam jämförde virusmängden SARS-CoV-2 i

näsborrarna på människor som hade covid-19 2020 (innan vaccinen var tillgängliga) med

virusmängden i näsborrarna hos fullt vaccinerade personer som infekterades av Delta varianten

2021.

Studien visade att vaccinerade personer infekterade av Delta varianten 2021 hade 251 gånger så hög

SARS-CoV-2 virusmängd jämfört med ovaccinerade personer som hade covid-19 2020 innan

viruset muterade för att bilda Delta varianten. Studien visar också att vaccinerade personer kan

överföra Delta varianten till andra vaccinerade personer såväl som till ovaccinerade personer.

8: Resultaten av en studie som rapporterades i European Journal of Epidemiology den 30:e

september 2021 indikerar att covid-19 vaccinationsfrekvensen inte motsvarar lägre

infektionsfrekvens. Studien fann att ”länder med högre andel av befolkningen som är vaccinerade

har högre fall av covid-19 per 1 miljon människor."

9: En kort video producerad av Joel Smalley, en kvantitativ dataanalytiker ansluten till Health

Advisory & Recovery Team i Storbritannien, visar dramatiska toppar av covid-19 dödsfall efter

införandet av vaccinationskampanjer i vart och ett av 40 länder. Tyvärr så har YouTube tagit bort

videon.

10: Enligt CDC:s webbplats ökade dödsorsaken från 385 676 år 2020 till 463 210 år 2021 gällande

covid-19. Covid-19 vaccinen blev tillgängliga i december 2020.

11: Eftersom covid-19 vaccinen inte utlöser ett immunsvar mot SARS-CoV-2 gör mutationer av

spikeproteinet det möjligt för viruset att undkomma effekterna av vaccinen för att därmed överlever.

12: Covid-19 sprids trots att människor är helt vaccinerade. CDC påpekar vidare att vaccinet "kan

vara mindre effektivt för att förhindra infektion eller överföring, därför sprids viruset trots

vaccination."

13: En teknisk genomgångsrapport från Public Health England den 6 augusti 2021 visar att den 2:a

augusti fanns det 300 117 bekräftade fall i England med Delta varianten, som representerade 56,7

procent av det totala antalet bekräftade covid-19 fall. Av deltavariantfallen dog 655 patienter. 402 av

patienterna som dog, eller 61 procent, var vaccinerade.

14: Delta blev också den mest dominerande varianten av SARS-CoV-2 i Israel. Från och med den

15:e augusti 2021 var 59 procent av patienterna inlagda på sjukhus med svår eller kritisk covid-19

vaccinerade.

15: Project Salus. En studie från försvarsdepartementet för gemensamt centrum för artificiell

intelligens. Studien analyserade effektiviteten av mRNA covid-19 vaccinen mot deltavarianten

bland Medicare mottagare 65 år och äldre. Rapporten som kom den 28:e september 2021 indikerar,

på sidan 7, att "Av den 80% vaccinerade befolkningen motsvarade 71% av de smittade

vaccinerade”. Rapporten pekar också ut att 60% av sjukhusinläggningarna drabbade de som var

vaccinerade.

16: Statistikrapport publicerad den 10:e november 2021 av Public Health Scotland innehåller

detaljerad information om sjukhusinläggningar och dödsfall, baserat på vaccinationsstatus under

överlappande fyra veckoperioder i oktober och början av november 2021.

Vaccinerade personer stod för 57% och 69% av dessa stod för de i behov av akut vård. 87% av

dödsfallen var vaccinerade.

17: En forskningsartikel publicerad den 15:e december 2021 i online Journal of the American

Medical Association rapporterar om effektiviteten av Pfizer/BioNTech och Moderna vaccinen bland

vaccinerade män, veteraner, och äldre under perioden juli till september 2021.

Detta då delta varianten stod för mer än 70% av infektionerna i USA. Slutsatsen är att effektiviteten

av vaccinen sjönk från 60% en månad efter vaccination till mindre än 20% fem månader efter.

18: Spikproteinerna på viruset har fortsatt att mutera. December 2021 blev Omicron den

dominerande stammen i många länder. CDC har uppskattat att ungefär 95% av nya fall av covid-19

i USA orsakas nu av Omicron.

19: Vaccinen verkar vara mycket mindre effektiva mot Omicron än de var mot Delta.

Informationsrapporten från Public Health England indikerar att effektiviteten av Pfizers och

Modernas vaccin mot symtomatisk Omicron infektion var mellan 65% och 70% under de första fyra

veckorna efter den andra dosen. 20 veckor senare låg effektiviteten på 10%. För de som tog en

booster dos sjönk effektiviteten till 40% och 50% tio veckor efter.

20: Den 13:e januari 2022 publicerade New South Wales Covid-19 Critical en studie.

Underrättelseenheten visar att 68,9% av de inlagda covid-19 patienterna var dubbelvaccinerade.

New South Wales är en australisk delstat där 92,5% av befolkningen i åldern 12 och äldre är

dubbelvaccinerad.

21: En rapport från Public Health Scotland från den 19:e januari 2022 visar att det fanns 218

bekräftade covid-19 dödsfall i Skottland under en fyraveckorsperiod, från den 11:e december 2021

till och med den 7:e januari 2022. Av 218 personer som dog var 160, eller 73,4%, fått två eller tre

doser covid-19 vaccin.

21: UK Health Security Agencys. Den 3:e mars 2022. Dödsfall mellan den 31:e januari och 27:e

februari 2022. Kontrollen involverar patienter som dog inom 28 dagar efter att ha testats positivt för

covid-19 eller de med covid-19 på deras dödsbevis. Total handlade detta om 3 957 patienter varav 3

429, eller 86,6%, hade fått två eller tre doser covid-19 vaccin. Utav dessa hade 725 patienter fått två

doser och 2 704 patienter hade fått tre doser.

22: Enligt en uppdaterad rapport från New South Wales där man tittade på 80 dödsfall under

veckan som slutade den 11:e juni 2022, var 81% av dödsfallen hos patienter med två eller fler doser

av covid-19 vaccin.

23: Danmark. Rapport från den 21:a december 2021. Statusen för Omicron indikerar att 91 104

personer smittades av Omicron mellan den 22:a november och den 14:e december. 78,7 % av dessa

personer var vaccinerade. 10,3% hade fått booster dos.

24: Danmark. Effektiviteten av covid-19 vaccinen mot Omicron. Två doser av Pfizer/BioNTech

hade en effektivitet på 55,2% under trettio dagar. Effektiviteten sjönk till 16,1% under andra

månaden och till 9,8% under den tredje månaden. Efter 91 dagar sjönk effektiviteten till negativa

76,5%, vilket betyder att vaccinerade personer med två doser av Pfizer/BioNTech blev 76,5% mer

benägna än ovaccinerade att bli smittade av Omicron. Moderna vaccinet gav ett liknande mönster.

Där sjönk effektiviten för två doser till 36,7% efter de första 30 dagarna och minskade till 30,0%

under den andra månaden och till 4,2% under den tredje månaden. Efter 91 dagar sjönk

effektiviteten till negativa 39,3%, vilket betyder att vaccinerade personer med två doser av Moderna

blev till 39,3% mer smittade än ovaccinerade personer.

25: Data publicerad den 23:e december 2021 i tidskriften Nature beskriver hur Omicron undviker

Covid-19 vaccinen.

26: En svensk totalbefolkningskohortstudie vars syfte var att utvärdera vaccinets effektivitet fann

att effektiviten mot infektion, oavsett svårighetsgrad, ”är icke-detekterbar efter 7 månader.”

27: Den 1:a januari 2022, Ontario, Kanada. Två doser skyddar inte mot Omicron. För patienter

som också hade fått en tredje dos (booster), var det effektiva skyddet mot Omicron 37% efter sju

dagar, och det sjunker ytterligare efter det.

28: Israel. Efter fyra doser med Pfizer/BioNTech låg skyddet på 30% mot Omicron. Moderna gav

ett skydd på 11% mot Omicron. 40% av patienterna rapporterade negativa biverkningar.

29: Vaccinen orsakar skada på människokroppen. I ett brev från den 8:e december 2020 till FDA,

beskriver Dr. Patrick Whelan, pediatrisk reumatolog vid UCLA, hur vaccinen "har en potential att

orsaka mikrovaskulär skada i hjärnan, hjärtat, levern och njurarna på ett sätt som inte utvärderas

under existerande säkerhetsprövningar av dessa potentiella läkemedel."

Oron som Dr. Whelan uttryckte visade sig vara sann. Senare studier visar att covid-19 definitivt är

en vaskulär sjukdom. Viruset skadar och angriper kärlsystemet på cellnivå. Spikproteinet utan aktivt

virusmaterial närvarande, kan skada endotelceller och mitokondrier. Endotelceller kantar insidan av

artärer och mitokondrier genererar energi för cellulär funktion.

30: Endotelcellerna som kantar insidan av artärerna är utformade för att hjälpa blod flyta smidigt.

Skador på endotelcellerna orsakade av spikeproteiner ökar risken för att mikroskopiska blodproppar

bildas. De där mikroskopiska blodproppar kan resa till lungorna, vilket ökar risken för utvecklar

pulmonell arteriell hypertoni som är ett allvarligt progressivt tillstånd som överbelastar och

försvagar hjärtat. Det finns inget känt botemedel. Alla covid-19 vaccin har visat sig orsaka andra

allvarliga blodproppsproblem också.

31: En studie som rapporterades i Annals of Diagnostic Pathology fann "endotelskada på

mikrokärl" i hjärnan och andra organ hos avlidna av covid-19. Studien fann också att "endotelskada

är en central del av patologin och kan induceras av spikproteinet."

32: Dr Robert Malone, som uppfann mRNA teknologin, berättade för FDA att spikeproteinet är

giftigt för celler.

33: Ett PULS-test (Protein Unstable Lesion Signature) är ett kliniskt validerat hjärttest som mäter

de viktigaste proteinbiomarkörerna för kroppens immunsystemsvar för arteriell skada. Man kan

använda PULS-testet för att beräkna en "PULS poäng” som förutsäger den procentuella chansen för

att en patient ska drabbas av det som heter ”akut kranskärlssyndrom, (ACS)” inom de närmaste fem

åren.

ACS kan vara dödlig. En hjärtinfarkt är ett exempel på ACS. Ett test på 566 patienter, publicerat i

en tidskrift från American Heart Association - Circulation, visade att dessa 566 patienter hade 11% i

poäng före dom fick vaccin mot covid-19 och 25% efter vaccination. Risken för ACS inom fem år

mer än fördubblades.

34: UK Health Security Agency publicerade sin Vaccine Surveillance Rapport för vecka 42 den

21:a oktober 2021. Rapporten innehåller information som antyder att vaccinen försvagar en persons

naturliga immunsystem, och kanske så permanent. Nukleoproteinanalyser (Roche N) som används

för att detektera antikroppar efter infektion, får följande förklaring på sidan 23 i rapporten: ”dom

senaste observationerna från UK Health Security Agency (UKHSA) visar att N-antikroppsnivåerna

verkar vara lägre hos individer som genomgår infektion efter två doser vaccin.”

Detta tyder på att fullständig vaccination stör kroppens medfödda förmåga att producera

antikroppar, inte bara mot spikproteinet men också mot skalet på viruset som är en avgörande del av

det naturliga immunsvaret hos ovaccinerade människor.

35: Dr. Ryan Cole, en styrelsecertifierad patolog som driver ett diagnostiskt labb i Idaho, beskriver

en minskning av CD8 "killer T-celler" efter vaccination, vilket tyder på ett försvagat immunförsvar.

Sedan den 1:a januari 2021, har Dr. Cole sett en 20-faldig ökning av endometriecancer över

årsbasis. Han har också sett en ökning av melanom och en signifikant ökning av papillomvirus efter

att ha granskat cervikala biopsier hos kvinnor. Utöver detta har han också sett en ökning av herpesoch bältrosinfektioner.

36: En grupp forskare i Nederländerna och Tyskland studerade effekterna av Pfizer/BioNTech

vaccinet på immunsystemet. I en artikel från den 6:e maj 2021, rapporterade 15 forskare att vaccinet

"inducerar funktionell omprogrammering av det medfödda immunsvaret, något som bör beaktas vid

utvecklingen och användningen av dessa vaccin."

De påpekar också att "hämning av det medfödda immunsvaret kan minska antivirala svar." En nyare

artikel publicerad i juni 2022 i Food and Chemical Toxicology förklarar hur mRNA vaccinen

undergräver medfödd immunitet och dysregulerar kroppens system "för både förebyggande och

upptäckt av genetiskt drivna malign transformation inom celler."

37: En artikel publicerad i Journal of the European Academy of Dermatology och Venereology

beskriver resultaten av en studie om reaktivering av varicellazoster-virus (VZV), som orsakar

herpes zoster (bältros). Studien fann att människor som fick en mRNA vaccinet var 1,8 gånger mer

benägna att uppleva VZV-reaktivering inom 60 dagar efter vaccination än hos ovaccinerade

personer.

38: Dr. Harvey Risch, professor emeritus i epidemiologi vid Yale School of Public Health och Yale

School of Medicine, analyserade data rapporterad av Public Health UK fram till mars 2022. I en

intervju sa han att Public Health UK rapporterade infektionsfrekvenser per 100 000 personer utifrån

följande:

"Enligt vaccinationsstatus och efter ålder – där man jämförde människor som hade

trippelvaccinerats (två plus booster) med människor som var helt ovaccinerade efter åldersgrupp.”

Resultatet var att över 18-års ålder i varje åldersgrupp så var andelen symtomatisk infektion ungefär

tre gånger högre hos de vaccinerade än hos de ovaccinerade. Dr. Risch uttryckte följande: ”vaccinen

har skadat immunförsvaret, vilket gör människor mer benägna att få andra infektioner."

39: Faktabladet för Johnson & Johnson/Janssen vaccinet ändrades den 11:e januari 2022 då en

varning lades till. Varningen handlade om en ökad risk för immun trombocytopeni under 42 dagar

efter vaccination. Immun trombocytopeni uppstår vanligtvis när immunförsvaret felaktigt attackerar

och förstör blodplättar, som är utformade för att hjälpa mot blodpropp. Tillståndet gör en person till

föremål att lättare och på ett mer överdrivet sätt skapa blåmärken och blödningar.

40: Forskningsartikel. Den 11:e juni 2021. "Pathogenic Antibodies Induced by Spike Proteins of

covid-19 and SARS-CoV-2 Viruses”. Artikeln handlar om verkningsmekanismen för vissa

antikroppar specifika för spikprotein. "Data tyder på att S1 antikroppar, som är antikroppar mot

spikproteinet, som t. ex. REGN10987, är patogena eftersom de har en hög potential att binda till

friska mänskliga vävnader, vilket innebär ett självattackerande immunsvar som i sin tur framkallar

allvarliga biverkningar."

Detta innebär att REGN10987 har potentialen att utlösa autoimmun sjukdom. Fortsatt innebär detta

att dessa patogena antikroppar kan binda till omogna fosterceller eller vävnader och orsaka aborter,

spontana aborter eller missfall, död födsel och neonatalt dödsfall.

41: DNA påverkas av de syntetiska mRNA-genetiska instruktionerna i Pfizer och Moderna

vaccinen. Före 1975 var det i allmänhet ett acceptabelt koncept att genetisk information endast

överfördes i en riktning, från DNA till RNA. Man förstod att en individs DNA sekvenser kopieras

till mRNA-molekyler som i sin tur orsakar celler i kroppen att skapa de proteiner som är

nödvändiga för individens liv.

1975 tilldelades Dr. Howard Temin Nobelpriset för sin upptäckt med att virus bestående av RNA

också kan infogas in i värdcellernas DNA genom ett enzym som omvänt transkriptas. Detta innebär

att genetisk information kan överföras från RNA till DNA. Enligt Dr. Daniel Nagase, en

kanadensisk läkare, är barn särskilt mottagliga för denna överföring av genetisk information från

RNA till DNA eftersom de har högre nivåer av omvänt transkriptasaktivitet än vuxna.

42: Enligt en studie publicerad den 25:e februari 2022, visade forskare vid Lunds Universitetet att

Pfizer/BioNTech vaccinet kan komma in i en mänsklig levercellinje. Testet gjordes in vitro (i ett

laboratorie). Väl inne i cellen, kan mRNA omvänt transkriberas till DNA inom så lite som sex

timmar.

43: Inga kliniska långtidsstudier har utförts för att utvärdera den långsiktiga säkerheten. Detta

innebär att vi vet inte om vaccinerade personer kommer att drabbas av allvarliga biverkningar eller eller

inte i framtiden. Denna brist på information är särskilt oroande eftersom vaccinen ökar potentialen

för hjärt och kärlsjukdomar samt autoimmun sjukdom, som både kan ta månader eller år att

utvecklas fullt ut.

44: Som Dr. Peter McCullough påpekade under ed den 13:e oktober 2021 då han vittnade i U.S

District Court för Middle District of Florida: "De genetiska vaccinerna mot covid-19

(Pfizer/BioNTech, Moderna, J&J) hoppade över test för genotoxicitet, mutagenicitet, teratogenicitet

och onkogenicitet. Med andra ord, det är okänt om dessa produkter kommer att förändra

människans genetiska material, orsaka fosterskador, minska fertiliteten eller orsaka cancer.”

45: Pfizer vet att de långsiktigt negativa effekterna inte är kända. I sitt avtal att leverera vaccin till

regeringen i EU har Pfizers dotterbolag krävt, enligt punkt 5.5 i avtalet, att EU godkänner följande:

”Den långsiktiga effekten, samt den direkta effekten av vaccinet, är för närvarande inte känd. Det

kan finnas biverkningar som för närvarande inte är kända."

Det är rimligt att anta att samma bestämmelse ingick i Pfizers avtal med andra länders regeringar.

46: En patient kan omöjligen ge samtycke till vaccination då information om att kroppen

producerar ett enormt antal spikeprotein som är giftiga för kroppens celler och som försämrar

immunförsvaret – inte ges.

47: Pfizer. Enligt en artikel från den 28:e maj 2021 från TrialSite News, utförde Pfizer sina

prekliniska djurtester med "surrogat" mRNA istället för det mRNA som faktiskt finns i vaccinet.

48: Brister i de kliniska prövningarna för Pfizer/BioNTech vaccinet förklaras i ett offentligt

dokument som tagits fram av Canadian Covid Care Alliance, en grupp på mer än 500 oberoende

kanadensiska läkare, hälso- och sjukvårdsutövare, samt forskare.

Dokumentet innehåller också information från sex månaders uppföljning i den kliniska prövningen

och tyder på att relaterade biverkningar var 300% gånger högre hos den vaccinerade gruppen än i

placebogruppen. Allvarliga biverkningar var 75% högre i den vaccinerade gruppen än i

placebogruppen.

Dokumentet finns här:

https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-

Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf

49: Den 19:e november 2021, i enlighet med en FOI:a begäran (Freedom of Information Act),

släppte FDA dokument relaterade till deras EUA-utfärdande (nödgodkännande) den 11:e december

Ett av dokumenten är en kumulativ analys av post- biverkningsrapporter som Pfizer lämnat in

till FDA.

Analysen omfattade rapporter om biverkningar i Pfizers säkerhetsdatabas fram tills den 28:e

februari 2021. Under de första tre månaderna som Pfizer/BioNTech vaccinet var på marknaden,

rapporterades 42 086 relevanta rapporter som innehöll 158 893 händelser. Demografiskt sett är 71%

av rapporterna angående kvinnor.

63% av rapporterna gällde patienter mellan 18 och 64 år. 8 869 "biverkningar av särskilt intresse"

var medicinskt bekräftade. 1 223 dödsfall rapporterades. Pfizer skickade denna information till FDA

konfidentiellt. Allmännheten fick inget veta förrän en domstol tvingade FDA att lämna ut alla

dokument.

50: Pfizers historia handlar till stor del om att bryta mot regler och lagar. 2009 betalade Pfizer 2,3

miljarder dollar för att lösa straffrättsligt och civilrättsligt ansvar som härrör från olaglig

marknadsföring av vissa farmaceutiska produkter.

Enligt justitiedepartementets pressmeddelande uppdagades detta som ”den största

hälsovårdbedrägeriuppgörelsen i justitiedepartementets historia." Den biträdande justitieministern

sa: "Olagligt beteende och bedrägerier från läkemedelsföretag sätter folkhälsan på spel,

korrumperar medicinska beslut av vårdgivare och kostar staten miljarder dollar."

51: Det sades att vaccinet stannar i axelmuskeln. Dr. Byram Bridle (vaccinforskare och

immunolog), efter att begärt ut information från tillsynsmyndigheten i Japan, erhöll en kopia av

Pfizers biodistributionsstudie på försöksdjur. Enligt den studien gör lipidnanopartiklarna och de

genetiska instruktionerna för mRNA att spikproteiner kommer in i blodomloppet och ackumuleras i

flera organ, inklusive mjälte, benmärg, lever och binjurar, med koncentration på äggstockarna.

Kroppen börjar sedan producera spikproteiner där de genetiska instruktionerna för mRNA ”råkar

landa”.

52: Spontana missfall. Menstruationsförändringar. Kraftigare mensblödningar. Dessa

”biverkningar” har uppmärksammats bland kvinnor strax efter vaccination.

53: Dr. Michael Yeadon, tidigare vicepresident och Chief Science Officer på Pfizer, har påpekat att

spikeproteinet är svagt likt ett protein i moderkakan. Han citerade en studie som fann signifikant

förhöjda nivåer av antikroppar mot placenta vaccination (Pfizer).

54: Enligt Dr. Richard Blumrick passerar inte SARS-CoV-2-virus placentan. Men mRNAvaccinen använder lipid nanopartiklar för att kapsla in mRNA genetiska instruktioner som få

kroppen att producera spikproteiner. Lipidnanopartiklarna är vektorer, eller bärare, som sannolikt

passerar placentan.

55: I deras expertutlåtande inlämnat i samband med en rättegång i Italien, berättar Dr. Bhakdi och

Hockertz (Tyskland) och Dr Palmer (Kanada) att både VAERSdatabasen och EU:s register över

läkemedelsbiverkningar (EudraVigilance) rapporterar dödsfall av nyfödda som ammas efter deras

mödrar vaccinerats.

56: Den 25:e juni 2021 tillkännagav FDA revisioner av faktabladen för Pfizer/BioNTech och

Modernas vaccin. En varning om ökad risk för myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och

perikardit (inflammation i vävnaden som omger hjärtat) lades till, med hänvisning till att risken

ökar markant efter andra dosen. Myokardit ger bestående skador på hjärtmuskeln och kan i

slutändan leda till för tidig död.

57: En vetenskaplig artikel skriven den 2:a november 2021 av Dr. Jessica Rose och Dr. Peter

McCullough, beskriver deras analys av myokardithändelser för åldersgruppen 12-15 år. En 5-faldig

ökning av myokarditfrekvens observerades efter dos 2 i motsats till dos 1 hos 15-åriga män. Totalt

67% av alla fall inträffade med BNT162b2.

"Dessa fynd tyder på en markant högre risk för myokardit efter vaccination.”

58: Den 12:e juli 2021 godkände FDA revisioner av faktabladen för Johnson & Johnson och

inkluderade varningar om trombos med trombocytopeni och en ökad risk för Guillain-Barrés

syndrom. Trombos med trombocytopeni kan vara dödlig. Guillain-Barrés syndrom är en

neurologisk störning där kroppens immunförsvar skadar nervcellerna. Syndromet kan orsaka

förlamning och det finns inget känt botemedel.

59: En utvärdering av genombrottsinfektioner bland vaccinerade, publicerad den 1:a november

2021 i Journal of Medical Economics, visar att genombrottsinfektioner är vanligare och allvarligare

hos människor som är immunsupprimerade.

60: Polyetylenglykol (“PEG”) är en aktiv ingrediens i både Pfizer och Moderna mRNA vaccin.

PEG har använts i kosmetika och salvor i många år. Säkerhetsanalysen av PEG kom 1993. I den

rapporten noterade expertpanelen att vissa brännskador behandlade med en PEG-baserad

antimikrobiell kräm, där upplevde patienterna tubulär njurnekros och dog av njursvikt.

Risken för njurskador från PEG innebär att PEG inte ska användas på skadad hud. I mRNAvaccinerna injiceras PEG direkt i människors kroppar.

PEG är polymer som bildas genom att kondensera etylenoxid och vatten. Som ett resultat av

tillverkningsprocessen kan PEG innehålla kvarvarande etylenoxid och kan även innehålla 1,4-

dioxan som förorening.

Kalifornien, under proposition 65, överväger eten oxid och 1,4-dioxan som troliga

cancerframkallande ämnen hos människor.

PEG används i Modernas vaccin och beskrivs faktabladet som "polyetylenglykol [PEG] 2000

dimyristoyl glycerol [DMG]”. Detta är tillverkat i Kina av Xiamen Sinopeg Biotech Co., Ltd.

("Sinopeg") och enligt Sinopegs webbplats är produkten endast för "forskningsanvändning".

PEG som används i Pfizer/BioNTech vaccin beskrivs i faktabladet som "2 [(polyetylenglykol)-

2000]-N.” Det är inte möjligt från den beskrivningen att identifiera tillverkaren av PEG som

används i Pfizervaccinet.

61: Lipidnanopartiklar är en viktig komponent i Pfizers och Modernas vaccin.

Lipidnanopartiklarna gör att kroppen producerar spik proteiner. En av lipiderna i nanopartiklarna i

Moderna vaccinet är SM-102, som är handelsnamnet för en lipid tillverkad av Cayman Chemical

Company. Cayman Chemicals säger att "denna produkt är avsedd för forskningsanvändning - inte

för människor eller veterinärmedicinsk diagnostisk eller terapeutisk användning."

Listan över "viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda inkluderar hjärtskador,

leverskador, reproduktionseffekter och teratogena effekter.” Modernas faktablad listar SM-102 som

en ingrediens men misslyckas nämna det faktum att SM-102 inte är avsedd för humant terapeutiskt

bruk.

62: En av lipiderna i nanopartiklarna för Pfizers vaccin är en katjonisk lipid känd som ALC-0315.

2018 publicerade Toxicology Research att "katjoniska lipider fortfarande har problem med toxicitet,

vilket har blivit en av de största flaskhalsarna för deras tillämpning.”

Dr. Bhakdi, Hockertz och Palmer påpekar att ALC-0315 inte tidigare godkänts för användning på

människor, och säger "det är också känt att, väl inne i cellen stör katjoniska lipider mitokondriell

funktion (cell andning) och orsaka oxidativ stress, vilket i sin tur leder till DNA-skador." ALC-0315

tillverkas av Cayman Chemical Company. Kajman Chemicals säkerhetsdatablad för ALC-0315 (7:e

juni 2022) säger att "Produkten är avsedd för forskningsanvändning – Inte för human eller veterinär

diagnostik eller terapeutisk användning."

Listan över symptomen och effekterna, båda akut och försenad, för ALC-0315 inkluderar

hjärtskador, leverskador, reproduktionseffekter och teratogena effekter. Pfizers faktablad listar ALC-

0315 som en ingrediens i sitt vaccin, men misslyckas för att nämna det faktum att ALC-0315 inte är

avsedd för humant terapeutiskt bruk.

63: Cayman Chemicals säkerhetsdatablad för SM-102 och ALC-0315 reviderades den 7:e juni

Innan detta, daterat till den 15:e september 2021, uppgavs SM-102 som ett ämne som kan

orsaka cancer. Samma sak gäller ALC0315. "Kan orsaka cancer." Det är oklart varför Cayman

Chemical tog bort cancervarningen från sina säkerhetsblad för SM-102 och ALC-0315 i juni 2022.

Sammansättningen av dessa kemikalier har inte ha ändrats från september 2021 till juni 2022.

64: Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) hanteras gemensamt av CDC och FDA.

En studie utförd för U. S. Department of Health and Human Services från juni 2006 till och med

Oktober 2009 fann att endast en liten andel av biverkningarna som uppges faktiskt rapporteras till

VAERS.

65: Världshälsoorganisationen har en VigiAccess databas för att göra information om biverkningar

och biverkningar efterföljande vaccination tillgänglig för allmänheten. Databasen kan nås på

www.vigiaccess.org.

Databasen är världsomspännande och inkluderar rapporter om biverkningar associerade med covid19 vaccinen som inte är tillgängliga i USA. Från och med den 15:e juli 2022, finns det 4 029 255

rapporter om biverkningar efter covid-19 vaccination.

66% av anmälningarna gällde kvinnor. 40% av rapporterna gällde personer mellan 18 och 44 år.

29% av rapporterna gällde personer mellan 45 och 64 år.

66: Craig Paardekooper, forskare och datorprogrammerare i Storbritannien. Alexandra Latypova,

forskare och biotech-VD. Dom rapporterade nyligen att vissa vaccinbatcher, identifierade med

lotnummer, är många gånger giftigare än andra. Ungefär 80% av vaccinbatcherna stod för en eller

två biverkningar per batch. Några av dessa biverkningar involverade död, funktionsnedsättning eller

allvarlig sjukdom.

Så borde det inte vara då det krävs, från läkemedelstillverkarna, att följa god tillverkningspraxis för

att säkerställa enhetliga produkter. Craig fann också att de mer giftiga batcherna inte är

slumpmässigt fördelade, utan de mer farliga batcherna har koder som ingår i samma matematiska

eller alfanumeriska sekvens.

All information om detta finns på www.howbadismybatch.com

67: Health Advisory & Recovery Team i Storbritannien rapporterade den 11:e oktober 2021 att

dödsfallen i England och Wales under perioden 1:a maj till den 17:e september 2021 var betydande

högre än 2020 års baslinje. Perioden sammanfaller med vaccinationerna.

68: Den 1:a februari 2022 skickade den amerikanska senatorn Ron Johnson ett brev till Lloyd J.

Austin och begärde ut information om "ökningar i registrerade diagnoser av missfall, cancer eller

andra medicinska tillstånd” från Defense Medical Epidemiology Database (DMED). Han begärde

jämförelse med år 2021 jämfört med femårsgenomsnittet från 2016 till och med 2020. Vaccinen

blev allmänt tillgängliga i början av 2021.

Exempel på ökningar av medicinska förhållanden som rapporterats i DMED för 2021 jämfört med

föregående fem års genomsnitt inkluderar:

2 181% ökning av hypertoni.

1 048% ökningar av sjukdomar i nervsystemet.

Från 474% till 894% för olika typer av cancer.

472% ökning av kvinnlig infertilitet.

69: Vid en presskonferens den 30:e december 2021, anordnad av Indiana Chamber of Commerce,

berättade ett stort livförsäkringsbolag med huvudkontor i Indianapolis som säljer

grupplivförsäkringar till arbetsgivare över hela landet, att skadeståndskraven under de sista sex

månaderna under 2021 var 40% högre än nivån på dödsanspråk före pandemi. Han påpekade att

andra livförsäkringsbolag har liknande upplevelser. Värt att notera att vaccinationskampanjen

började 2021.

Lincoln National, det femte största livförsäkringsbolaget i USA, upplevde enligt uppgift en ännu

mer dramatisk ökning av dödsfall och därmed utbetalda förmåner 2021 jämfört med de två

föregående åren.

70: Johnson & Johnson, Pfizer och Moderna sa att "booster" doser behövs inom ett år efter

vaccination. Detta tyder på att dom visste att vaccinen inte ger långsiktigt skydd. Inte heller täcks av

det EUA godkännandet som FDA gav. Inte heller var boosterdoserna testade. Trots avsaknaden av

forskning är nu booster doserna nu godkända.

71: SARS-CoV-2-viruset orsakar sällan allvarlig sjukdom eller död hos personer under 18 år.

Infektionsdödligheten ligger på 0,0000 vilket betyder att 99,998% av patienterna 17 år och yngre

förväntas överleva. Trots detta har man valt att vaccinera spädbarn från 6 månader.

71: Forskare vid Yale och vid Albert Einstein College of Medicine rapporterade den 8:e september

2021 att barn har högre nivåer av två specifika immunsystemmolekyler, vilket kan förklara varför

barn infekterade med SARS-CoV2-virus tenderar att klara sig mycket bättre än vuxna.

"Barn genererar robusta, korsreaktiva och ett ihållande immunsvar mot SARS-CoV-2 med

fokuserad specificitet för spikproteinet."

72: Dr. Ben Carson, tidigare chef för pediatrisk neurokirurgi vid Johns Hopkins, har sagt att små

barn absolut inte ska vaccineras mot SARS-CoV-2. Dr. Robert Malone, som uppfann mRNAvaccinteknologin, gjorde ett formellt uttalande vid ett globalt toppmöte den 12:e december 2021 om

barn och vaccination.

"Risk/nytta-analysen är inte ens nära." Han påpekade att vaccinet får kroppen att producera "toxiska

spikproteiner" som "ofta orsakar permanent skada i barns kritiska organ”, inklusive hjärnan och

nervsystemet, hjärtat och blodkärlen, reproduktionssystemet och immunförsvaret. Skadorna går inte

att återställa.

Vidare är Myokardit känt för att vara en allvarlig biverkning för barn och ungdomar.

