Clearavacc är ett svenskt nätverk för covid vaccinskadade. De samlar information och debatt om covid vaccinen och ger även ut hälsotips för vaccinskadade. I frågan om healing mot vaccinskador på alternativ- eller medicinsk väg kommer det finnas många olika vägar att gå. Olika metoder kommer fungera olika bra eller dåligt på olika människor av olika anledningar. Olika människor kommer att ha skadats olika djupt eller mindre djupt. Clearavacc vill också att människor som skadats av covid vaccinen ska få upprättelse.

Utöver Clearavacc i Sverige finns Nova Health Support hälsonätverk som bygger på ett initiativ av Covid vaccinskadad. Nova Health Support samarbetar med det svenska Sjuksköterskeuppropet. Nova Health Support och Sjuksköterskeuppropet har tagit initiativ till det svenska Human Movement Today där man ska kunna driva olika projekt med dem och andra.

I frågan om information om olika vaccin som ger fristående information finns vaccin.me (som har ett formulär på sin hemsida där de vill att man anmäler sina vaccinbiverkningar - de agerar rättsligt när de fått in 1000 anmälningar per vaccin).

Sidan covid19vaccinen.se vill stämma svenska staten i frågan om hanteringen av Covid vaccinen under Covid.

Läkaruppropet publicerar dagligen information om problemen med Covid hanteringen och Covid vaccinen på X. Man kan även se deras konferenser och mer information av värde från deras hemsida.

Dokumentär: Säkert & effektivt - Biverkningarna som försvann - HELA FILMEN

Clearavacc är förbannade på Sveriges regering som inte gör tillräckligt för de covid vaccinskadade - de skriver på sin hemsida: “Ingen myndighet eller departement vill kännas vid att det finns symptom eller sjukdom som skulle kunna relateras till vaccinskador som uppkommit efter injicering Covid19vaccinet. Regeringar var snabba på att tillsammans verka för att så många som möjligt skulle vaccinera sig mot ett virus Covid 19. Nu vill ingen ta ansvar för efterverkningarna och biverkningarna som uppkommit. Du som är sjuk och lider av dina symptom, här är några förslag till dig som du kan göra som kan leda till förbättringar och mindre smärta. Vi rekommenderar också att ta kontakt med våra sakkunniga som kan hjälpa dig vidare i din hälsoprocess. Läs om våra experter och hur de kan hjälpa dig”.

Clearavacc: Här är några exempel på hur du kan lindra dina symptom på naturlig väg.

Holistiska läkare

-Dessa specialister fokuserar på hela kroppens hälsa och använder naturliga metoder för att stödja läkning. De kan rekommendera:

Avgiftningsprotokoll

Använding av naturliga avgiftningsmetoder såsom saftfasta, leverrenande kurer och användning av avgiftande örter som mjölktistel och maskros.

2.Näringsstöd:

Tillskott av vitaminer och mineraler som C-vitamin och zink för att stödja immunförsvaret och kroppens naturliga läkningsprocesser

2.Funcitonal Medicine Practicioners

Dessa terapeuter använder avancerade laboratorietester för att identifiera underliggande hälsoproblem och skräddarsyr behandlingar. De kan föreslå:

–Specifika dieter:

Eliminationsdieter för att upptäcka och ta bort livsmedel som orsakaer inflammation eller allergiska reaktioner

-Probiotika och prebiotika:

–för att stödja en hälsosam tarmflora vilket är viktigt för immunfunktion och avgiftning

3. Kostrådgivare och näringsexperter:

-De hjälper till med att skapa en balanserad kostplan som stödjer kroppens återhämtning. Exempel på råd:’Antiinflammatiorisk kost:

Fokusera på livsmedel som bekämpar inflammation som fet fisk, olivolja.nätter bär och grönsaker.

Eliminationsdieter:

Identifiera och eliminera mat som kan orsaka inflammation eller allergiska reaktoner.

4. Örtmedicinare (herbalists):

-Specialister på att använda medicinska örter för att stödja hälsa och läkning. De kan rekommendera:

-Örtteer och tinkturer:

För att stödja lever- och njurfunktion, förbättra cirkulationen och stärka immunförsvaret

-Adaptogena örter:

Som ashwagandha och rhodiola för att hjälpa kroppen att hantera stress och återhämta sig

5. Akupunktörer

-Använder traditionell kinesisk medicin för att balansera kroppens energiflöde. Behandlingar kan inkludera:

-Akupunktur :

för att främja läkningen, minska inflammation och förbättra energiflödet i kroppen.

-Moxibustion och koppning:

-för att stimulera blodocirkulationen och avgifta kroppen.

6. Kiropratorer och osteopater

-fokuserar på kroppens strukturella hälsa och nervsystemets funktion. De kan ge:

-Justeringar och manipulationer:

-för att förbättra nervfunktion och minska smärta.

-Rörelseövningar och stretching:

för att förbättra rörlighet och minska muskelspänningar.

Frekvensterapi.

för att avgifta hela eller delar av kroppens gifter. En behandlingsmetod som använder specifika frekvenser av elektromagnetiska fält eller ljudvågor för att påverka kroppens celler och vävnader.

Grundprinciper

1.Resonans: Teorin bakom frekvensterapi bygger på resonansprincipen där varje cell , vävnad och organ i kroppen har en specifik frekvens. Genom att applicera rätt frekvens kan man teoretiskt återställa eller balanser kroppens naturliga frekvenser.

2. Elektromagnetiska fält:

Vissa former av frekvensterapi använder lågfrekventa elektromagnetiska fält för att stimulera biologiska processer och främja läkning.

3.Ljudvågor:

Andra metoder använder ljudvågor inklusive ultraljud och specifika ljudfrekvenser, för att påverka kroppens celler och vävnader.

Typer av frekvensterapi

1.Rife-frekvensterapi:

Utvecklad av Dr Royal Raymond Rife på 1930 talet. Denna metod använder specifika frekvenser för att eliminera patogener som bakterier och virus. Rife-maskiner genererar elektromagnetiska frekvenser som sägs matcha patogenens resonansfrekvens och förstöra dem.

2 PEMF (Pulsed Electromagnetic Field) terapi:

Använder pulserande elektromagnetiska fält för att stimulera cellreparation och förbättra cirkulationen. Det används ofta för att behandla smärta, inflammation och olika kroniska tillstånd.

3. Bioresonans terapi:

En form av frekvensterapi där patientens kroppsfrekvenser mäts och sedan balanseras genom att applicera korrekta frekvenser. Det används för att diagnostisera och behandla olika hälsoproblem inklusive allergier och kroniska sjukdomar

4.Ljudfrekvensterapi:

använder ljudvågor och musik för att påverka kroppens energi och främja läkning. Exempel inkluderar tibetanska klangskålar, tuning forks , stämgafflar, och binaural beats.

Potentiella fördelar

smärtlindring

många användare rapporterar minskad smärta och inflammation efter behandlingar

Förbättrad cirkulation:

Vissa metoder kan öka blodflödet och stödja cellernas syretillförsel.

Avslappning och stressreduktion:

Ljudfrekvensterapi kan hjälpa till att minska stress och främja avslappning

Stöd för immunsystemet

Vissa frekvensterapier sägs stärka kroppens försvar mot sjukdomar

Ta kontakt med våra sakkunniga för ytterligare rådgivning om din hälsa.

Från USA finns The FLCCC Alliance som tillhandahåller hälsoinformation mot Covid vaccinskador:

A suggested theoretical approach to limit the long-term complications of spike protein:

Intermittent fasting/time-restricted eating combined with a low-carbohydrate, high-fat diet (ketogenic diet), low in Omega-6 vegetable oils.

Nattokinase: 100-200 mg twice daily

Resveratrol: 500 mg daily

Aspirin (ASA): 81 mg daily (in those with low risk of bleeding)

Magnesium: 100-400 mg daily

Omega-3 fatty acids: 2-4 g daily

Co-enzyme Q (CoQ) : 200-400 mg/day

Melatonin: 3-10 mg at night (slow release/extended release)

Bromelain: 500 mg twice daily +/- N-acetyl cysteine (NAC) ; 600 mg twice daily

Berberine: 500-600 mg twice daily

Mer information med hälsoprotokoll mot Covid vaccinskador. Om du inte får fram länkarna här klicka här istället.

Spike Protein Detox and Treatment Protocols

HCQ for COVID-19 HERE C19Protocols – Post-Vaccination Protocols HERE. FLCCC Alliance – I-RECOVER: Post-Vaccine Treatment HERE. World Council for Health – Spike Protein Detox Guide HERE. Zelenko Protocols against Covid-19 HERE. Brave Survival Episode 6 (subscription only, free for a limited time) – Learn about the top protocols and treatments that world-renowned experts are currently using to treat vaccine-related injuries VIDEO HERE. Find out more HERE. Unbreakable Series Episode 7 (subscription only) – Discover expert insight into the treatments and protocols you can follow to regain your health post-vaccine and detox your body from their gene-altering technology. Find out more HERE. Herbal Stuff n Things – Dandelion Inhibits Spike Protein Bonding (2021 study) VIDEO HERE. Orthomolecular Medicine News Service – Cancelling the Spike Protein HERE. Dr. Rima Laibow, Open Source Truth – The Spike Protein eBook, Read and Download HERE. Dr. Peter McCullough’s Base Spike Detoxification HERE. The Wellness Company Spike Support Formula HERE.

DNA Repair

Dr. Henry Ealy, America out Loud – DNA Repair, Yes, It’s Possible to Heal from the Shots PODCAST HERE.

Graphene Detox

The Exposé article – Zinc Inhibits Influenza Virus, Covid and Helps Our Body Detox from Graphene HERE. The Exposé article – How to Remove Graphene Oxide from The Body HERE. Dr. Louisa Williams, Wise Traditions – Detox from The Shot and Shedding PODCAST HERE. Dr. Ariyana Love – Detox Protocols for The Vaxxed and Unvaxxed HERE.

General Advice and Tips

Spikeshot Detox, and Treatment for Covid-19 Spikeshot Injuries PDF HERE. The Exposé Letter to the Editor – A Comprehensive Collection of Articles That May Help Remedy Vaccine Injuries HERE. Dr. Alan Goldhamer – Healing Disease with Water Fasting and a Plant-Based Diet VIDEO HERE.

Strategies to Lower Risk in Those Who Received COVID Jab:

Time-restricted eating - Helps remove spike proteins through autophagy

Daily sauna - 20 minutes at 170 degrees will help destroy spike proteins

Dr. Mercola har skrivit om olika spikeprotein detox metoder och det kommer lite upprepning här:

Spike protein inhibitors and neutralizers

A group of international doctors and holistic practitioners who have experience helping people recover from COVID-19 and post-injection illness compiled natural options for helping to reduce your body’s spike protein load. The following are spike protein inhibitors, which means they inhibit the binding of the spike protein to human cells:

Prunella vulgaris, Pine needles, Emodin, Neem, Dandelion leaf extract, Ivermectin

Ivermectin, for example, docks to the SARS-CoV-2 spike receptor-bending domain attached to ACE2, which may interfere with its ability to attach to the human cell membrane. They also compiled a list of spike protein neutralizers, which render it unable to cause further damage to cells. This includes:

N-acetylcysteine (NAC),Glutathione, Fennel tea, Star anise tea, Pine needle tea, St. John’s wort, Comfrey leaf, Vitamin C

The plant compounds in the table above contain shikimic acid, which may counteract blood clot formation and reduce some of the spike protein’s toxic effects. Nattokinase, a form of fermented soy, may also help to reduce the occurrence of blood clots.

Ivermectin, hydroxychloroquine (with zinc), quercetin (with zinc) and fisetin (a flavonoid) are examples of substances that may naturally protect your ACE2 receptors. Ivermectin works in this regard by binding to ACE2 receptors, preventing the spike protein from doing so.

Interleukin 6 (IL-6) is a proinflammatory cytokine that is expressed post-injection, and its levels increase in people with COVID-19. It’s for this reason that the World Health Organization recommends IL-6 inhibitors for people who are severely ill with COVID-19. Many natural IL-6 inhibitors, or anti-inflammatories, exist and may be useful for those seeking to detox from COVID-19 or COVID-19 injections:

Boswellia serrata (frankincense), Dandelion leaf extrac, tBlack cumin (Nigella sativa)CurcuminKrill oil and other fatty acids, Cinnamon, Fisetin, Apigenin. Quercetin, Resveratrol, Luteolin, Vitamin D3 (with vitamin K), Zinc, Magnesium, Jasmine tea, SpicesBay leaves, Black pepper, Nutmeg, Sage

How to detox from Furin and Serine Protease

To gain entry into your cells, SARS-CoV-2 must first bind to an ACE2 or CD147 receptor on the cell. Next, the spike protein subunit must be proteolytically cleaved (cut). Without this protein cleavage, the virus would simply attach to the receptor and not get any further.

“The furin site is why the virus is so transmissible, and why it invades the heart, the brain and the blood vessels,” Dr. Steven Quay, a physician and scientist, explained at a GOP House Oversight and Reform Subcommittee on Select Coronavirus Crisis hearing.

The existence of a novel furin cleavage site on SARS-CoV-2, while other coronaviruses do not contain a single example of a furin cleavage site, is a significant reason why many believe SARS-CoV-2 was created through gain-of-function (GOF) research in a laboratory. Natural furin inhibitors, which prevent cleavage of the spike protein, can help you detox from furin and include:

Rutin

Limonene

Baicalein

Hesperidin

Serine protease is another enzyme that’s “responsible for the proteolytic cleavage of the SARS-CoV-2 spike protein, enabling host cell fusion of the virus.” Inhibiting serine protease may therefore prevent spike protein activation and viral entry into cells. WCH compiled several natural serine protease inhibitors, which include:

Green tea, Potato tubers, Blue green algae, Soybeans, N-acetyl cysteine (NAC), Boswellia

Time-restricted eating and healthy diet for all

In addition to the targeted substances mentioned above, WCH was wise to note that a healthy diet is the first step to a healthy immune system. Reducing your consumption of processed foods and other proinflammatory foods, including vegetable (seed) oils, is essential for an optimal immune response.

Time-restricted eating, which means condensing your meals into a six- to eight-hour window, is also beneficial. This will improve your health in a variety of ways, primarily by improving your mitochondrial health and metabolic flexibility. It can also increase autophagy, which helps your body clear out damaged cells. As noted by WCH:

“This method … is used to induce autophagy, which is essentially a recycling process that takes place in human cells, where cells degrade and recycle components. Autophagy is used by the body to eliminate damaged cell proteins and can destroy harmful viruses and bacteria post-infection.”

Another strategy to boost your health and longevity, and possibly to help detox spike protein, is regular sauna usage. As your body is subjected to reasonable amounts of heat stress, it gradually becomes acclimated to the heat, prompting a number of beneficial changes to occur in your body.

These adaptations include increased plasma volume and blood flow to your heart and muscles (which increase athletic endurance) along with increased muscle mass due to greater levels of heat-shock proteins and growth hormone. It’s a powerful detoxification method due to the sweating it promotes.

I texten nedan finns mer information om olika metoder mot Covid vaccinskador:

Methods that claim to eradicate spikeprotein production from Covid vaccines and help against the nanotech Patientmakt PatientCV · June 23, 2024 Many people suffering adverse events from the Covid vaccines are stuck with spikeprotein production in their body. Spikeprotein production that is harmful to the bodys cells. The spikeprotein is the most bioactive part of the Sars-Cov-2 virus. The Covid vaccines are making peoples bodies create the most dangerous part of the virus in their bodies. The s… Read full story

Fågelinfluensa vaccin kommer finnas både som mRNA teknologi och vanlig vaccinsort (med squalene som gjorde att många ungdomar som tog Pandemrix vaccinet fick narkolepsi). Här nedan metoder man kan använda i förebyggande syfte inför mRNA injektioner och direkt efteråt som är inriktad på celldetox: