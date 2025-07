A Biztonságos és hatékony című svéd dokumentumfilm a magyar felirattal eltűnt mellékhatások a linkben (rumble). YouTube alatt. Digitális fordítás.

Mindenki az EU-ban – Ébredjen fel és írja alá ezt a petíciót a tájékozott beleegyezés és a politikai átláthatóság érdekében:

Kérjük, segítsen tájékoztatni és aláírni az EU Polgári Kezdeményezés Trust and Freedom-t a tájékozott beleegyezés és a politikai átláthatóság érdekében. A petícióhoz 1 millió aláírásra van szükség 2024 novemberének végéig.

A tájékozott beleegyezés ezen formája az emberi és polgári jogokkal foglalkozik világjárvány vagy egészségügyi válság idején. Arról van szó, hogy senkit sem kényszerítenek orvosi kezelésre, és senkit sem lehet rákényszeríteni társadalmi vagy egyéb korlátozásokra és nyomásokra, amelyeket végre lehetne hajtani.

Úgy tűnik, hogy az emberek nincsenek tisztában vagy tájékozottak a Covid-19 hátterével és a Covid „oltóanyagokkal” kapcsolatos emberi jogi jogsértésekkel (emberkísérletezés, genetikai kísérletezés, az emberek összeolvadása mesterséges intelligencia technológiával).

Japán kutatások kimutatták, hogy azok, akik Covid mRNS injekciót kaptak, mikrorobotok vannak a testükben. Japán jogi eljárást indít az e mögött állók ellen. A japán tanulmányt az International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research című orvosi vakcina folyóiratban tették közzé.

Trust and Freedom:

Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy fogadjon el olyan jogszabályokat, amelyek előmozdítják a szabadságot, a nyitottságot, az elszámoltathatóságot és az egyéni elkötelezettséget az EU-n belül. A cél a hatáskörök megosztásának kialakítása és megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy az uniós intézmények megfeleljenek az egyének szükségleteinek és érdekeinek, ugyanakkor tiszteletben tartsák az EU Alapjogi Chartájában elismert emberi jogokat.

1: Az emberi méltóság tiszteletben tartása és a tájékozott beleegyezés elismerése

Felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő ajánlást a tagállamok számára a tájékozott beleegyezés meghatározása, valamint az emberi méltóság és szabadság előmozdítása, valamint a saját test feletti döntési jog előmozdítása érdekében az EU-n belül.

2: Fokozott nyitottság és állampolgári befolyás

We request that the EU Commission introduce a legal act that increases transparency in and access to information about the EU's decision-making processes.

A petíciót itt találja!